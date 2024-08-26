Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова. Основные строительно-монтажные работы уже завершены. Под центр реконструировали один из корпусов больницы.

Температура воздуха в Москве 27 августа может достигнуть 30 градусов. Об этом москвичей предупредили в МЧС и призвали быть осторожнее в жару, избегать перегрева на солнце и быть аккуратными у водоемов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является политическим решением. Дурова обвиняют в отказе сотрудничать в области киберпреступлений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Франции. В прокуратуре Парижа заявили, что предприниматель может остаться под стражей до 28 августа.

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