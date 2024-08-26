Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

Собянин: флагманский центр больницы им Пирогова примет пациентов до конца года

Собянин: основные работы во флагманском центре больницы им Пирогова завершены

"Мой район. Новости": поликлиника готовится к открытию на Азовской улице

"Мой район. Новости": обновленная поликлиника откроется в районе Чертаново Южное осенью

Боткинская больница оказывает помощь пациентам с применением роботов

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

В Москве появится еще один флагманский центр экстренной медицинской помощи. Его откроют в городской клинической больнице имени Пирогова. Основные строительно-монтажные работы уже завершены. Под центр реконструировали один из корпусов больницы.

Температура воздуха в Москве 27 августа может достигнуть 30 градусов. Об этом москвичей предупредили в МЧС и призвали быть осторожнее в жару, избегать перегрева на солнце и быть аккуратными у водоемов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является политическим решением. Дурова обвиняют в отказе сотрудничать в области киберпреступлений, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Франции. В прокуратуре Парижа заявили, что предприниматель может остаться под стражей до 28 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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