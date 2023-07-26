Собянин: в конце года в Москве стартует второй этап модернизации столичных поликлиник

Еще 140 устаревших поликлиник столицы будет реконструировано по новому московскому стандарту. Об этом сообщил Сергей Собянин. Они войдут во второй этап программы комплексной реконструкций городских поликлиник.

На сегодняшний день уже полностью обновлено 101 здание. Второй этап реконструкции будет проводиться в 2024–2025 годах. После завершения работ в Москве не останется физически и морально устаревших поликлиник.

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