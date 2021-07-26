РФ и Таиланд планируют проработать взаимное признание ковидных сертификатов

Россия и Таиланд планируют проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Известно, что в понедельник, 26 июля, российская служба провела консультации с министерством здравоохранения Таиланда. В ходе встречи в формате видеоконференции обсуждались вопросы сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

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