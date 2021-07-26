Алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утвердили в Москве

В Москве открыли стационары кратковременно пребывания для беременных, заболевших коронавирусом. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специальные отделения появились на базе 52-й и 15-й горбольниц, где уже накопили большой опыт борьбы с коронавирусом. Такой формат помощи совершенно новый. Обслуживать в отделениях будут только беременных.

УЗИ, скрининги и все необходимые исследования проведут в одном месте. Новые алгоритмы разработали ведущие акушеры-гинекологи. Подразделение открылось на базе телемедицинского центра. Общий список обследований включает 14 пунктов. В стационар беременных будут отвозить на скорой, а после всех необходимых манипуляций – возвращать домой в сопровождении медиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.