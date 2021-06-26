ВОЗ дала рекомендации по вакцинации от коронавируса

ВОЗ настаивает на том, что те, кто привился от коронавируса, должны продолжать носить маски. Об этом сообщила представитель Всемирной организации Здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, даже если привитый человек не заболеет, он может заразить другого.

Прививаться рекомендуют с любым уровнем антител. Женщины, которые ждут ребенка или планируют, не должны опасаться вакцины, поскольку ни один из представленных на данный момент препаратов не влияет на беременность, отмечают в организации. К тому же полный курс вакцинации, по мнению ВОЗ, защищает от летального исхода даже при новых штаммах.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

