Жительница Якутска оценила идею обязательной вакцинации от коронавируса

Власти Якутии накануне объявили, что вакцинация от коронавируса в регионе будет обязательной. После они уточнили, что это коснется только тех людей, чья работа связана с высоким риском заболевания.

Ситуацию прокомментировала жительница Якутска Сусанна Рожина.

"Я сама индивидуальный предприниматель и для себя приняла решение пройти вакцинацию, потому что я не хочу быть угрозой для своего окружения, и я несу ответственность не только за себя, но и за других людей", – сказала Сусанна.

Она также отметила, что вакцинация – дело добровольное и принуждать никого нельзя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.