Житель Якутска оценил идею обязательной вакцинации от коронавируса

Власти Якутии накануне объявили, что вакцинация от коронавируса в регионе будет обязательной. После они уточнили, что это коснется только тех людей, чья работа связана с высоким риском заболевания.

Ситуацию прокомментировал житель Якутска Эркин Алексеев

"Лично я не вакцинировался и нахожусь в глубоком раздумье: получать или не получать эту вакцину. Вакцинирование должно проходить на самом деле на добровольных началах, каждый сам для себя должен решить, получать эту вакцину или нет. Как в принципе любую другую вакцину", – рассказал Эркин Алексеев.

Он подчеркнул, что многие жители республики находятся в большом замешательстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.