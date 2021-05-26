Адвокат оценил идею обязательной вакцинации от коронавируса

Власти Якутии накануне объявили, что вакцинация от коронавируса в регионе будет обязательной. Затем уточнили, что это коснется только тех людей, чья работа связана с высоким риском заболевания.

Ситуацию прокомментировал адвокат Александр Толмачев.

"Когда тебе говорят, что должна быть обязательная вакцинация, это попахивает чрезвычайным положением. Такое может быть по нашему законодательству, но только при объявлении чрезвычайного положения. И вот тогда могут обязать тебя либо запереться в доме и не выходить, либо обязательно вакцинироваться", – рассказал Толмачев.

Он также подчеркнул, что в случае, когда чиновники пытаются обязать население исходя из своих полномочий, это называется юридическим превышением собственных полномочий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.