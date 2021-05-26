Москвичи в 10 раз чаще стали отправлять жалобы на здоровье с помощью чат-бота

Москвичи в 10 раз чаще стали отправлять жалобы на свое самочувствие с помощью специального чат-бота. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, количество обращений выросло на порядок всего за месяц во многом благодаря масштабной разъяснительной работе.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта позволяет отправить свои жалобы терапевту еще до прихода к нему. Это позволяет медикам меньше времени тратить на разговоры с пациентом и больше внимания уделять его осмотру и назначению исследований.

Когда пациент записывается на прием с помощью системы ЕМИАС, ему приходит СМС со ссылкой на форму опроса и сбора анамнеза. Пользователь вручную в свободной форме указывает свои жалобы, а затем отвечает на вопросы, которые задает чат-бот. Вся информация тут же становится доступна для врача. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.