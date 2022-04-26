ФАС РФ согласовала цену на два препарата от коронавируса

ФАС согласовала новые цены на лекарства от коронавируса. Все они российского производства.

В итоге цена на "Ковипир" составила 5,8 тысячи рублей за курс из 40 капсул. Также определена цена препарата "Арепливир". Он будет стоить 100 рублей за одну таблетку. Эти лекарственные препараты от коронавируса входят в перечень жизненно необходимых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.