В 10 стационарах Москвы внедрили новый алгоритм работы приемных отделений

Приемные отделения Москвы переходят на новый алгоритм работы. В 10 стационарах появилась цифровая система. Она помогает врачам буквально за пять минут оценить тяжесть состояния пациента.

Медработники вносят в систему данные, а цветовые подсказки показывают результат – красный и оранжевый – тяжелый пациент и ему требуется экстренная помощь, желтый – нужно наблюдение, зеленый – состояние стабильно.

В 2022 году цифровые помощники заработают во всех взрослых стационарах, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.