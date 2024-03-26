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26 марта, 00:00

Общество

Открылся прием заявок на литературную премию "Здравомыслие"

Открылся прием заявок на литературную премию "Здравомыслие"

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Литературная премия в области медицины "Здравомыслие" открыла прием заявок на участие. Ее учредители – Минздрав России, Минобрнауки РФ, медиахолдинг "Цифровое телевидение" и компания "Технологии доверия".

Премия, призванная поддерживать врачебную деятельность, популяризировать базовые биомедицинские знания в обществе и здоровый образ жизни, а также воспитывать культуру здоровья, проходит в текущем году в пятый раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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