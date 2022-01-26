Москвичам рассказали, как изменился режим работы поликлиник

Московские поликлиники усиливают работу в связи с распространением "Омикрон"-штамма коронавируса. Они работают 7 дней в неделю с 08:00 до 20:00, до последнего пациента.

Работа в поликлиниках полностью перестроена под прием больных ОРВИ. На входе в медучреждение будут выдавать пациентам респираторы, также на входе будут делать экспресс-тесты на COVID-19, чтобы развести потоки пациентов.

Кроме того, всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать ПЦР-тесты и сразу обеспечат необходимыми медицинскими препаратами.

Также сообщается, что пациент теперь может прийти без записи в любую поликлинику. Отмечается, что больничный для больных ОРВИ и ковидом теперь будет закрываться без посещения поликлиники. Врачи проведут консультацию по телефону с пациентом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.