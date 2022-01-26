Иммунолог рассказал, какие факторы нужно учитывать при вакцинации детей

Уровень госпитализации детей с коронавирусом за последние два дня вырос более чем на треть. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Запись на вакцинацию детей от COVID-19 откроется в Москве в ближайшее время. Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что первая партия детского препарата, предназначенного для возраста 12–17 лет, уже поступила.

О том, нужно ли спешить с прививкой для своего ребенка и какие нужно учитывать факторы, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.