Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 10:45

Город

В столице наградили лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины

В столице наградили лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых аппаратов появятся в поликлиниках в Москве

Компьютерное зрение в медицине будет применяться на постоянной основе – Собянин

"Мой район. Навигатор": Собянин ввел допгарантию по поддержке исследований лекарств

"Мой район. Навигатор": столичные больницы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Актуальный репортаж": как живет известный стоматолог из Индии в Москве

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Комплексный анализ работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

Взрослые стационары в столице перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых медаппаратов появятся в столичных поликлиниках

Лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины наградила заммэра Анастасия Ракова. В 2023 году заявки подало рекордное количество команд – 98 научных коллективов.

Премии получили за организацию первых эндоскопических центров, разработку инновационных алгоритмов лечения и диагностики атеросклероза, новые методы лечения костей таза и многие другие открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика