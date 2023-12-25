В столице наградили лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины

Лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины наградила заммэра Анастасия Ракова. В 2023 году заявки подало рекордное количество команд – 98 научных коллективов.

Премии получили за организацию первых эндоскопических центров, разработку инновационных алгоритмов лечения и диагностики атеросклероза, новые методы лечения костей таза и многие другие открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.