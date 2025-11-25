Систему цифрового контроля лечения пациентов внедрили во все стационары Москвы. Теперь система распознает обратившегося в медучреждение больного по QR-коду.

При поступлении в больницу каждый пациент получает специальный браслет. Персонал сканирует на нем код при выполнении любой процедуры. Время и факт выполнения манипуляции автоматически фиксируется в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Это делает лечение прозрачнее и избавляет врачей от лишней бумажной работы.

