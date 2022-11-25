В Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года

В столице начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года. Такой возможностью смогут воспользоваться пациенты с правом на льготы, которым требуется длительное курсовое лечение.

Получать бесплатные лекарства по этим рецептам можно будет раз в один или три месяца. Для этого больше не нужно продлевать рецепт в медицинской организации. Новые правила освободят москвичей от лишних визитов в поликлинику.

Всю информацию по рецепту можно посмотреть в электронной карте, а также в инфомате поликлиники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.