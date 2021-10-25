В столице назвали самые важные заявления о коронавирусных мерах

Продления нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируют, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что на данный момент Москва справляется со спросом на вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили в Депздраве. Уточняется, что 57% мест на вакцинацию доступны на 2 недели вперед, 21% – на ближайшие 3 дня.

В ГУМе и "Лужниках" мощности по вакцинации используются на 30% и 20% от максимума соответственно, а при увеличении спроса на вакцинацию в городе создадут дополнительные бригады.

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