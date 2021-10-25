В Москве образовались очереди на вакцинацию и ПЦР-тесты перед нерабочей неделей. Однако столица справляется с потоком людей на вакцинацию. Кроме того, на данный момент в городе доступно 57% мест для записи на прививку, сообщили в департаменте здравоохранения.

В ожидании нерабочих дней москвичи стали вакцинироваться оперативнее и в пунктах, которые расположены в торговых центрах, там также часто выстраиваются очереди.

Многие также записываются на ПЦР-тесты, чтобы улететь из Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.