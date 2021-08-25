Врач рассказала о новом оборудовании в столичных поликлиниках

Новейшее медицинское оборудование скоро поступит в столичные поликлиники. С начала года Москва заключила 45 контрактов с поставщиками на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Заведующая отделения лучевой диагностики филиала № 5 КДЦ № 6 Марина Урядова рассказала об особенностях новой техники.

"Особенности этого оборудования заключаются в автоматическом штативе, который с помощью дистанционного пульта может автоматически позиционировать положения оборудования под разные положения тела пациента. То есть можно делать исследования сидя, лежа, стоя и также широкий спектр рентгенологических исследований", – объяснила она.

Врачи получат современные КТ-томографы, аппараты для рентгена и эндоскопии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.