Около семи тыс человек прикрепились к каждому из трех столичных ревматологических центров

Порядка семи тысяч пациентов прикрепились к каждому из трех специализированных ревматологических центров, которые заработали в Москве в 2023 году. Их создание значительно ускорило постановку диагноза и начало лечения.

Межокружные ревматологические центры оснащены самым современным оборудованием. Теперь поставить диагноз специалисты могут в кратчайшие сроки.

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