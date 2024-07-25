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25 июля, 07:15

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Около семи тыс человек прикрепились к каждому из трех столичных ревматологических центров

Около семи тыс человек прикрепились к каждому из трех столичных ревматологических центров

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Порядка семи тысяч пациентов прикрепились к каждому из трех специализированных ревматологических центров, которые заработали в Москве в 2023 году. Их создание значительно ускорило постановку диагноза и начало лечения.

Межокружные ревматологические центры оснащены самым современным оборудованием. Теперь поставить диагноз специалисты могут в кратчайшие сроки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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