В Минздраве обновили Covid-рекомендации, а также разъяснили, кому положен медотвод от прививки.

Постоянный медотвод получают в период грудного вскармливания, а также пациенты, у которых есть гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелая аллергия на них. Временный – на срок до 30-ти дней – при острых инфекционных заболеваниях и обострении хронических болезней. Еще в обновленных указаниях Минздрава сказано, что "Спутник V" рекомендован для всех онкологических пациентов, завершивших лечение, без дополнительных ограничений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

