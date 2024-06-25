Московские ученые разработали первый в РФ фантом для МРТ плода

Московские ученые создали уникальную разработку, которая поможет в диагностике беременным женщинам. Она повышает качество изображений на МРТ и делает исследование более точным. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Магнитно-резонансную томографию используют для диагностики аномалий развития плода, но применяют ее не так часто, это связано со сложностью при настройке сканирования. Фантом, созданный учеными из Москвы, позволит отработать технологии и сделать исследование более массовым и точным.

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