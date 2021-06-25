Врач рассказала о вакцинации от коронавируса

В Москве продлили на 2 часа время работы прививочных центров в поликлиниках. Теперь получить вакцину можно с 08:00 до 10:00. Главный врач городской поликлиники № 11 Галина Котова рассказала, что на прививку может прийти любой гражданин Российской Федерации, имеющий постоянный или временный медицинский полис.

Она уточнила, что хронические заболевания, кроме онкологических в период постановки диагноза, не являются противопоказаниями к тому, чтобы провести вакцинацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.