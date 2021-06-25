В поликлиниках Москвы открыли 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19

Из-за высокого спроса в Москве открыли еще 19 центров вакцинации от COVID-19. Они заработали на базе детских поликлиник.

Также продлили часы работы всех 119 центров вакцинации. Теперь сделать прививку от коронавируса можно с 08:00 до 22:00. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом график работы поликлиник для приема детей остается прежним. Вакцинация в поликлиниках проводят по записи. Сделать прививку без записи можно в павильонах "Здоровая Москва", а также в торговых центрах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.