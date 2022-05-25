Частные и федеральные клиники смогут перевести справки о болезни ребенка в цифровой вид

Частные и федеральные клиники могут перевести справки о болезни ребенка в цифровой вид. Для этого им нужно подключиться к ЕМИАС, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявку могут любые медорганизации с лицензией. Перечень клиник будет на сайте департамента здравоохранения Москвы. Как отметила заммэра, в городских поликлиниках уже год справки после болезни ребенка оформляются в электронном виде и автоматически передаются в систему "ЕМИАС. Школа".

Учителя видят их в журнале и понимают, когда ребенок освобожден от занятий, в том числе от физкультуры. Только за прошлый год это избавило москвичей от сбора 2,5 миллиона лишних бумажных справок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.