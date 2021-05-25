Власти Якутии дали разъяснения по вакцинации от COVID-19

Якутские власти объяснили, что они имели ввиду под обязательной вакцинацией. Согласно постановлению санитарного врача региона, прививку должны сделать в первую очередь работники сферы образования, которые заняты в организации детского летнего отдыха.

Кроме того, вакцинироваться нужно всем, кто имеет отношение к "массовым мероприятиям республиканского масштаба".

К середине лета в Якутии планируют привить от коронавируса не менее 70% взрослого населения. При этом в документе не говорится о том, что вакцинация будет обязательной, и не прописаны штрафы для работодателей.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что компании якобы будут штрафовать до 200 тысяч рублей за невакцинированных работников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.