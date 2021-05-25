В Югре изучают опыт Якутии, где вакцинацию сделали обязательной

В Югре заинтересовались опытом Якутии, где вакцинацию от коронавируса сделали обязательной. Согласно постановлению главного санитарного врача, непривитых жителей могут отстранить от работы, отказать в приеме в учебные или оздоровительные учреждения.

Работодателям, которые не организовали вакцинацию, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Причем это касается всех организаций, в том числе коммерческих.

Якутия – первый регион, где решили ввести обязательную вакцинацию. Во всех остальных прививку делают добровольно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.