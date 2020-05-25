Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью текущего года. Однако процесс может занять до девяти месяцев. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что полностью выздоровевший после COVID-19 человек повторно не заболевает. С повторным заболеванием коронавирусом, по словам эксперта, часто путают носительство вируса и продолжение болезни в результате ослабления иммунитета.