Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в 2023 году

Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в этом году. Их открывают на базе городских больниц. Пациентов там принимают по новому стандарту. Современное оборудование позволяет проводить сложнейшие операции. Два таких флагманских центра уже работают в НИИ Склифосовского и больнице Вересаева.

В Москве начали отключать отопление. Специалисты комплекса городского хозяйства переводят систему теплоснабжения на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Работы будут проводиться поэтапно и займут до пяти дней.

На московские дороги в этом году выйдет новая партия электробусов. 40 машин уже готовы, еще 10 – в процессе. Их собирают в Москве.