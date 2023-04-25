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Новости

25 апреля, 21:00

Город

Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в 2023 году

Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в 2023 году

Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в этом году

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Около 3 тыс человек получили экстренную медицинскую помощь в новом флагмане Склифа

Четыре центра скорой помощи появятся в Москве в этом году. Их открывают на базе городских больниц. Пациентов там принимают по новому стандарту. Современное оборудование позволяет проводить сложнейшие операции. Два таких флагманских центра уже работают в НИИ Склифосовского и больнице Вересаева.

В Москве начали отключать отопление. Специалисты комплекса городского хозяйства переводят систему теплоснабжения на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Работы будут проводиться поэтапно и займут до пяти дней.

На московские дороги в этом году выйдет новая партия электробусов. 40 машин уже готовы, еще 10 – в процессе. Их собирают в Москве.

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