24 ноября, 18:30Технологии
Все московские клиники перешли на цифровой контроль лечения пациентов
Все столичные клиники переведены на систему цифрового контроля каждого этапа лечения пациента. Ранее эта технология работала только во флагманских медицинских центрах и приемных отделениях.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении любых медицинских манипуляций, а время проведения процедур фиксируется в Единой медицинской информационно-аналитической системе.
