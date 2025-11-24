Форма поиска по сайту

24 ноября, 18:30

Технологии

Все московские клиники перешли на цифровой контроль лечения пациентов

Все московские клиники перешли на цифровой контроль лечения пациентов

Все клиники Москвы переведены на цифровой контроль каждого этапа лечения пациента

Все столичные клиники переведены на систему цифрового контроля каждого этапа лечения пациента. Ранее эта технология работала только во флагманских медицинских центрах и приемных отделениях.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении любых медицинских манипуляций, а время проведения процедур фиксируется в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

