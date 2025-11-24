Все московские клиники перешли на цифровой контроль лечения пациентов

Все столичные клиники переведены на систему цифрового контроля каждого этапа лечения пациента. Ранее эта технология работала только во флагманских медицинских центрах и приемных отделениях.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с QR-кодом. Его сканируют при выполнении любых медицинских манипуляций, а время проведения процедур фиксируется в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

