Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила педиатров, получивших почетный статус "Московский врач". Церемония была приурочена ко Дню педиатра. Статус получил 41 специалист. Все претенденты проходили строгие оценочные процедуры и доказывали, что их знания и навыки являются эталонными.

"В ноябре в центрах "Московского долголетия" стартовал уникальный проект "Диалог поколений: услышать друг друга". Он родился из актуального для старшего поколения запроса – найти общий язык со своими детьми и внуками. Наша задача – помочь близким людям заговорить на одном языке, научиться слушать друг друга. В рамках проекта специалисты помогут участникам выстроить конструктивную коммуникацию и дадут практические инструменты для поддержки своих близких. Все это можно будет сразу применить на практике, разбирая конкретные ситуации из жизни с квалифицированными психологами Московского института психоанализа", – рассказала Ракова.

Специальные отапливаемые автобусы дежурят для бездомных людей на площадях Ярославского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Также в круглосуточном режиме их готовы принять стационарные пункты Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.