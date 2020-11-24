Голикова заявила, что вакцинация россиян от COVID-19 должна начаться с нового года

Массовая вакцинация от COVID-19 должна начаться с нового года, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцинация будет добровольной.

Сейчас более 117 тысяч доз отечественной вакцины "Спутник V" выпущены в оборот. С приходом холодов, ситуация с коронавирусом осложняется.

В 32-х регионах заболеваемость выше среднего по стране. В шести из них занято более 90 процентов коек. Речь о Ивановской и Орловской области, Республике Коми и Мордовии. Почти не осталось свободных мест в больницах Крыма и Петербурга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

