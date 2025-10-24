Эндоскопический центр открылся на базе онкоцентра клинической больницы имени Юдина. Это пятый такой центр в столице по профилактике онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта.

В центре расположены 6 процедурных эндоскопии: 2 для гастроскопии, палата пробуждения на 6 мест, служебные помещения и кабинеты специалистов. Процедуры выполняются в комфортной для пациентов атмосфере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.