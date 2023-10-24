Врачи 200 обновленных столичных поликлиник провели более 23 млн приемов

Более 23 миллионов приемов провели врачи поликлиник, которые модернизировали по новому московскому стандарту. Первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена завершен. В него вошло 200 зданий.

Теперь можно пройти полноценное обследование рядом с домом и не придется тратить время на дорогу. Кроме того, в порядок привели территории рядом с клиниками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.