Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 07:15

Город

Врачи 200 обновленных столичных поликлиник провели более 23 млн приемов

Врачи 200 обновленных столичных поликлиник провели более 23 млн приемов

Обновленный вариант вакцины "Спутник V" будут использовать не раньше марта 2024 года

В Москве обновят 140 поликлиник до конца 2025 года

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Эксперт заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Москвичам рассказали, как новый стандарт медпомощи изменил систему здравоохранения

Более 23 миллионов приемов провели врачи поликлиник, которые модернизировали по новому московскому стандарту. Первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена завершен. В него вошло 200 зданий.

Теперь можно пройти полноценное обследование рядом с домом и не придется тратить время на дорогу. Кроме того, в порядок привели территории рядом с клиниками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика