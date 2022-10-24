Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России начнется в 2023 году

Москва вошла в список регионов, где пройдет эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. В "пилоте" также принимают участие Московская и Белгородская области.

Эксперимент по торговле рецептурными препаратами в интернете стартует в марте 2023 года. У онлайн-площадок есть время подготовиться, а покупатели могут настроиться на то, что придется получать электронные рецепты и подтверждать личность в Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.