Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Общество

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России начнется в 2023 году

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России начнется в 2023 году

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в РФ начнется в марте 2023 года

Финская компания "Орион-фарма" продолжит работу в России

Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении

В Orion Pharma опровергли информацию об уходе из РФ

Новости часа: спасателям удалось сбить открытое горение на складе в Ногинске

Две детские поликлиники появились в Кунцеве и Савеловском районе

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

В Москве выберут лучшую медсестру первичного звена здравоохранения

Новости часа: Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Москва вошла в список регионов, где пройдет эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. В "пилоте" также принимают участие Московская и Белгородская области.

Эксперимент по торговле рецептурными препаратами в интернете стартует в марте 2023 года. У онлайн-площадок есть время подготовиться, а покупатели могут настроиться на то, что придется получать электронные рецепты и подтверждать личность в Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоИван КнязевЛилия Шарафутдинова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика