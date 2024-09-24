Второй центр женского здоровья в Москве принял первых пациентов. Его особенность в том, что он объединяет всех необходимых специалистов в одном месте. Такие клиники приходят на замену обычным женским консультациям.

Всего в столице планируется открыть 30 центров, где принимать пациентов будут по новому стандарту оказания медицинской помощи для женщин – от профилактики и лечения заболеваний до планирования и ведения беременности.

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