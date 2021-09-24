Эффективность "Спутника V" по отношению к штамму "Дельта" превышает 83% – Гинцбург

Эффективность "Спутника V" по отношению к штамму коронавируса "Дельта" составляет от 83 до 94 процентов. А самые распространенные и одобренные ВОЗ препараты Moderna и Pfizer эффективны лишь на 50 процентов. Такую статистику привел директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал, что ревакцинироваться после "Спутника" можно абсолютно любым разрешенным в мире препаратом. По словам Гинцбурга, "Спутник V" одобрили почти 70 стран, где в общей сложности проживает около 4 миллиардов человек.

Проблемы с признанием "Спутника" в Евросоюзе Александр Гинцбург связывает с мощной конкуренцией на вакцинном рынке. При этом отдельные страны ЕС давно закупают российский препарат, и после такой прививки выдают гражданам общеевропейские вакцинные паспорта. Сейчас выпущено уже около 57 миллионов полных комплектов "Спутник V". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.