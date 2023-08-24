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В Москве автоматизировали вызов врача на дом специалистами скорой помощи

В Москве автоматизировали вызов врача на дом специалистами скорой помощи

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Работники городской скорой помощи смогут вызвать врача на дом пациентам при помощи цифровых планшетов и единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, нововведение упрощает взаимодействие между столичными скорыми и городскими поликлиниками, сокращает время передачи заявок на вызов врача и, соответственно, время ожидания специалиста пациентом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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