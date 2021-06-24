В Москве в прививочных пунктах выстроились очереди

В пункты вакцинации в Москве стоят очереди. Многие приходят еще до открытия, чтобы успеть привиться перед работой.

Сама процедура быстрая, но желающих сейчас много, поэтому иногда приходится подождать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.