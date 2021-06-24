ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от COVID-19

Существующие вакцины от коронавируса можно ставить детям и подросткам. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее считалось, что для молодых людей нужно разработать специальные препараты. Теперь в ВОЗ утверждают, что вакцина Pfizer безопасна для пациентов в возрасте от 15 лет.

Что касается российского "Спутника V", то специалисты из центра Гамалеи считают, что им можно прививаться с 12 лет. Но для того, чтобы твердо это утверждать, нужны дополнительные исследования, которые сейчас проводятся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.