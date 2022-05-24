Никто из зарубежных стран не отказывает РФ в поставках медоборудования – Скворцова

Ни одна зарубежная компания не отказывает России в поставках медицинского оборудования, однако, несмотря на это, в стране ведется работа по импортозамещению. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

Скоростной поезд "Невский экспресс" снова будет ходить между Москвой и Петербургом с 1 июня.

re:Store приостановил работу ряда магазинов из-за проблем с поставками товаров.