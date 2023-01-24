В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав

Индийские сиропы от кашля, от которых могли погибнуть порядка 300 детей в мире, в России не зарегистрированы и не продаются. Об этом заявили в Минздраве 24 января.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что от бракованного или испорченного сиропа умерли сотни детей, в том числе 20 – в Узбекистане. Препарат производит индийская компания, в зависимости от страны у него разные торговые названия.

В чем могла быть причина трагедии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.