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Общество

В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав

В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав

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Индийские сиропы от кашля, от которых могли погибнуть порядка 300 детей в мире, в России не зарегистрированы и не продаются. Об этом заявили в Минздраве 24 января.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что от бракованного или испорченного сиропа умерли сотни детей, в том числе 20 – в Узбекистане. Препарат производит индийская компания, в зависимости от страны у него разные торговые названия.

В чем могла быть причина трагедии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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