В России появился спрей от всех штаммов коронавируса. Данный препарат зарегистрировал Минздрав РФ.

Уточняется, что это средство для ингаляций под названием "Мир 19". Его разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Ученые объяснили, что активное вещество само находит и избирательно подавляет частицы вируса. При этом на геном человека никак не воздействует.

Испытания на первом этапе проводили в "красных" зонах. Доклинические исследования показали, что "Мир 19" может снизить вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. По инструкции, он противопоказан беременным и тем, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. Курс лечения составляет 14 дней.

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