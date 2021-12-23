16:45
В России появился спрей от всех штаммов коронавируса. Данный препарат зарегистрировал Минздрав РФ.
Уточняется, что это средство для ингаляций под названием "Мир 19". Его разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Ученые объяснили, что активное вещество само находит и избирательно подавляет частицы вируса. При этом на геном человека никак не воздействует.
Испытания на первом этапе проводили в "красных" зонах. Доклинические исследования показали, что "Мир 19" может снизить вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. По инструкции, он противопоказан беременным и тем, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. Курс лечения составляет 14 дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: