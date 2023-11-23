"Робокошки" появились в московских больницах

"Робокошки" появились в трех столичных больницах. Они встречают и провожают пациентов, передают им еду и лекарства. А еще умных помощников можно попросить донести сумки.

Такие роботы доступны в тестовом режиме в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова, № 15 имени О. М. Филатова и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Чтобы получить помощь, достаточно погладить "робокошку", выбрать нужный пункт в меню на экране и нажать "Поехали!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.