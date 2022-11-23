Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 18:00

Общество

Новости часа: производство вакцин от COVID-19 в РФ не прекращается – Минпромторг

Новости часа: производство вакцин от COVID-19 в РФ не прекращается – Минпромторг

Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение в подмосковном хостеле

Мурашко призвал ускорить разработку российских лекарств и медтехники

Столичные врачи рассказали о диагностике с использованием нейросети

Минздрав России подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Военные врачи из ГВКГ Бурденко научились "выращивать" части рук и ног

Возможность наблюдения за новорожденными появилась еще в трех перинатальных центрах Москвы

Более 3 тыс устройств кардиологической диагностики было закуплено в Москве в 2022 году

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство вакцин от COVID-19 в России не прекращается. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В Мосгордуме поддержали максимальный штраф для шумных водителей в 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из проекта закона.

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году будет рекордным. Об этом сообщил посол в Нью-Дели Денис Алипов.

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