Новости часа: производство вакцин от COVID-19 в РФ не прекращается – Минпромторг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство вакцин от COVID-19 в России не прекращается. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В Мосгордуме поддержали максимальный штраф для шумных водителей в 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из проекта закона.

Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году будет рекордным. Об этом сообщил посол в Нью-Дели Денис Алипов.