Мурашко призвал ускорить разработку российских лекарств и медтехники

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал ускорить импортозамещение, а также разработку российских лекарств и медицинской техники. Об этом он заявил в Госдуме. По словам министра, составляется список приоритетных препаратов и медицинских изделий.

Также стало известно, что Минздрав и Минтранс работают над обеспечением "зеленых коридоров" для доставки в РФ зарубежного медицинского оборудования и комплектующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.