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Общество

Мурашко призвал ускорить разработку российских лекарств и медтехники

Мурашко призвал ускорить разработку российских лекарств и медтехники

Столичные врачи рассказали о диагностике с использованием нейросети

Минздрав России подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал ускорить импортозамещение, а также разработку российских лекарств и медицинской техники. Об этом он заявил в Госдуме. По словам министра, составляется список приоритетных препаратов и медицинских изделий.

Также стало известно, что Минздрав и Минтранс работают над обеспечением "зеленых коридоров" для доставки в РФ зарубежного медицинского оборудования и комплектующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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