Первые персонализированные препараты против рака готовятся запустить в России

Первые персонализированные препараты для лечения онкологических заболеваний готовятся запустить в России. Центр имени Н. Ф. Гамалеи уже направил все документы в Минздрав, а разрешение на производство ожидают также институты имени П. А. Герцена и Н. Н. Блохина.

По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, врачи смогут начать терапию в течение 1,5 месяца. Для этого уже подобраны группы пациентов и изучены их генетические данные.

