Москвичи могут проверить сердце на кардиокреслах в 25 центрах "Мои документы"

Проверить свое сердце теперь можно в 25 центрах "Мои документы". Там установили специальные кардиокресла, которые делают кардиограмму за одну минуту. Для этого нужно лишь ввести на экране номер полиса ОМС и действовать по инструкции.

Результаты появятся в электронной медкарте. Если в сердечном ритме пациента будут нарушения, он получит СМС с приглашением на прием к врачу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.