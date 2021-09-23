Более 100 тыс телемедицинских консультаций провели в павильонах "Здоровая Москва"

Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели в павильонах "Здоровая Москва". Об этом рассказали в Депздраве.

Такой вид связи медики используют после того, как они обследовали пациента и нашли у него отклонения. Врач телемедицинского центра звонит по телефону и назначает дополнительные обследования.

Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00. В центрах находится современное оборудование. Чтобы проверить свое здоровье, нужно взять паспорт и московский полис ОМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.